Andy Murray a perdu pour son retour sur le circuit

Andy Murray a manqué son retour en compétition en simple en étant éliminé dès le premier tour du tournoi Masters 1000 de Cincinnati par le Français Richard Gasquet (6-4, 6-4), lundi, sept mois après son dernier match à l'Open d'Australie. «Je pense que j'ai bien joué, mais il y avait tout plein de choses que j'aurais aimé faire mieux pendant le match. Mais il faut être réaliste en termes de résultat que je peux espérer», a commenté Murray, ancien n°1 mondial, aujourd'hui seulement 324e.

Murray avait déjà fait son retour en compétition en double en remportant notamment le tournoi sur gazon du Queen's, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez. Mais pour son premier match en simple, le double champion olympique (2012, 2016) et triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012 et Wimbledon 2013 et 2016) a paru lent et en manque de puissance, permettant alors à Gasquet d'avoir tout le temps de préparer ses coups. Il était alors mené 2-0. Mais petit à petit, l'Écossais a retrouvé ses sensations et son tennis pour faire jeu égal avec le Français en menant même 3-2 avant de perdre de nouveau son service au 7e jeu et laisser Gasquet s'envoler vers le gain du premier set.

Une hanche qui l'a fait souffrir

Rebelote dans la seconde manche: mené 2-0, Murray est d'abord revenu à 2-1, puis 3-2, 4-3 et 5-4. Il a aussi tiré profit de l'inconstance de Gasquet au service. Mais, en fin de match, on le sentait fatigué et ses coups manquaient alors de précision. Malgré un dernier sursaut, il n'a pas pu empêcher Gasquet de conclure après 1h37 de jeu. En dépit de sa défaite, liée avant tout à son manque de rythme et de compétition, le Britannique a quand même montré quelques belles séquences, n'hésitant pas à monter au filet ou à tenter des amorties. Par moments, il a donné l'impression d'avoir retrouvé son meilleur tennis.

Le 14 janvier, Andy Murray avait disputé son dernier simple au premier tour de l'Open d'Australie, s'inclinant en cinq sets (6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 6-2) après un épatant combat face à l'Espagnol Roberto Bautista, en dépit d'une hanche droite qui le faisait souffrir depuis deux ans. Fin janvier, il avait subi une seconde opération à sa hanche et avait alors laissé entendre que sa carrière était terminée. Il avait effectué son retour en double mi-juin avant de s'aligner en simple à Cincinnati lundi.

