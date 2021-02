La NBA dévoile ses «All Stars», les snobés font parler

La NBA a dévoilé, mardi soir, les remplaçants pour le 70e All Star Game, qui se déroulera pour la première fois à huis clos, pandémie de Covid-19 oblige, le 7 mars à Atlanta.

Les joueurs sélectionnés évoluant dans la conférence Ouest sont le Français Rudy Gobert (Utah), son coéquipier Donovan Mitchell, Paul George (Clippers), Damian Lillard (Portland), , Chris Paul (Phoenix), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), mais aussi Anthony Davis (Lakers), pourtant blessé au tendon d'Achille droit, qui sera remplacé s'il n'est pas prêt à temps pour la rencontre.

À l'Est ont été convoqués Jaylen Brown (Boston), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Ben Simmons (Philadelphie), Jayson Tatum (Boston) et Nikola Vucevic (Orlando).

«Joueur le moins respecté de notre ligue»

Les équipes seront formées par deux capitaines: LeBron James et Kevin Durant, stars les plus plébiscitées par le vote des fans, des joueurs et des journalistes. C'est le 3 mars que James (Lakers) et Durant (Brooklyn) choisiront à tour de rôle, sans tenir compte de la conférence dont sont issus les joueurs, les quatre titulaires qui composeront le cinq majeur de leur équipe, puis les remplaçants.

À l'Ouest: Stephen Curry (Golden State), Nikola Jokic (Denver), Luka Doncic (Dallas) et Kawhi Leonard (Clippers). À l'Est: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphie), Bradley Beal (Washington), Kyrie Irving (Brooklyn).

Parmi les «malheureux» non sélectionnés figurent notamment Trae Young (Atlanta), Domantas Sabonis (Indiana), Bam Adebayo (Miami), Fred VanVleet (Toronto), Khris Middleton (Milwaukee) ou encore Devin Booker (Phoenix), que LeBron James a qualifié sur Twitter de rien de moins que le «joueur le moins respecté de notre ligue».

(L'essentiel/afp)