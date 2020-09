Denver défiera les Lakers en finale de conférence

C’est un authentique exploit réussi par les Nuggets, au bord du gouffre après avoir été menés 3-1 et qui ont donc enchaîné trois succès consécutifs face à un des grands favoris pour le titre, comme ils l’avaient fait au premier tour contre Utah (4-3). C’est la première fois dans l’histoire de la NBA qu’une équipe réussit deux fois ce type de remontée dans les mêmes play-off.

Dire qu’elle mérite de défier les Lakers, pour un remake de la finale de conférence 2009, est un euphémisme. À l’époque, Carmelo Anthony et Chauncey Billups s’étaient inclinés 4-2 face à Kobe Bryant et Pau Gasol, futurs champions. Mais cette fois le duo se nomme Nikola Jokic/Jamal Murray et il est irrésistible. «Les Lakers peuvent s’inquiéter», a prévenu le second, rejoint par le premier: «ce sera un coriace adversaire, mais nous, on sera là à s’amuser. Pour nous c’est simple: effort et énergie». Jokic a réussi un triple-double (16 points, 22 rebonds, 13 passes), assumant encore son surnom de «Larry Bird 2.0», et Murray a marché sur l’eau (40 pts, 6/13 derrière l’arc), sans que la défense californienne ne fasse de vagues.

C’est entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième que les Nuggets ont fait un éclat pour se détacher de 15 points. Et contrairement à eux, qui avaient su effectuer de spectaculaires remontées aux matches 5 et 6 (16 et 19 longueurs de retard), les Clippers n’ont jamais refait surface. La désillusion est immense pour l’autre équipe de L.A. qui échoue une nouvelle fois à atteindre le dernier carré, alors qu’elle n’en avait jamais été aussi près en cinquante ans d’existence. Sa défaillance a été totale. Offensive, à l’image des 14 et 10 points des stars Kawhi Leonard et Paul George auteurs d’un indigne 10/38 aux tirs, défensive en laissant l’adversaire rentrer un tir sur deux, et psychologique, Doc Rivers n’ayant pas trouvé les mots pour relancer ses joueurs.

«On a eu tellement d’occasions de gagner au cours des trois derniers matches… Il faut donner du crédit aux Nuggets. Ils ont continué à jouer ensemble, alors que nous, non. Nous n’avons pas été à la hauteur de nos attentes», a-t-il déploré.

