LeBron James déjà décisif pour le retour de la NBA

Comme avant le match remporté plus tôt par Utah contre New Oleans (106-104), les joueurs et entraîneurs des deux équipes, ainsi que les arbitres ont à l'unisson posé un genou à terre pour protester contre les injustices raciales, dans le sillage de la mort de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Genou à terre



La superstar de la NBA LeBron James a promis de ne pas relâcher la lutte pour la justice sociale, jeudi après la victoire de ses Lakers contre les Clippers lors de la reprise de la saison, marquée par des agenouillements à l'unisson. Juste avant ce match et Utah-New Orleans qui ont redémarré le championnat après plus de quatre mois et demi d'interruption due au coronavirus, joueurs, entraîneurs et arbitres se sont tous rassemblés et ont posé un genou à terre pendant l'hymne national, affichant leur soutien à «Black Lives Matter». Les résultats de la nuit



LA Lakers - LA Clippers 103 - 101



La Nouvelle-Orleans - Utah 104 - 106

A la suite de quoi le basket a repris ses droits après plus de quatre mois et demi d'interruption due à la pandémie de coronavirus. A l'époque, les Lakers venaient d'enfin s'imposer avec autorité face aux Clippers (112-103), après deux revers initiaux.

Cette deuxième victoire, qui leur permet d'accentuer leur domination à l'Ouest, s'est jouée à pas grand chose, une claquette-rebond à 12 secondes du terme réussie par LeBron James, après un shoot trop court repoussé par l'arceau qu'il venait d'effectuer.

George et Leonard au rendez-vous

Cette rare absence défensive des Clippers leur a été fatale. Car sur l'action qui a suivi, Paul George, pourtant en réussite à longue distance sur le match (6/11), a manqué son tir, réclamant en vain une faute de James.

Si LBJ, par ailleurs en difficulté dans ses tentatives (16 pts à 6/19, 11 rebonds, 7 passes), a été décisif, son lieutenant Anthony Davis a été lui aussi productif avec 34 points (8 rebonds 4 passes) qui ont permis aux Lakers de revenir à hauteur de leurs adversaires au 3e quart-temps.

Le duo d'en face a également été à la hauteur, puisque outre les 30 points de Paul George (5 rbds, 3 passes), Kawhi Leonard en a inscrit 28 (4 passes, 3 rbds).

Sans Montrezl Harrell (obligation familiale) ni Lou Williams (quarantaine), les Clippers peuvent avoir des regrets, payant chèrement 20 pertes de balle.

(L'essentiel/afp)