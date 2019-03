«Quel adversaire dois-​​je affronter maintenant?»

«Qui dois-je affronter maintenant?» C'est avec cette question toute simple, posée directement sur les réseaux sociaux, que le boxeur philippin Manny Pacquiao a demandé à ses fans de lui désigner un nouvel adversaire. A plus de 40 ans (il les a fêtés le 17 décembre passé), l'homme est bien décidé à continuer d'écumer les rings. Et les réponses n'ont pas tardé à affluer. Sur Twitter, plus de 52 000 posts ont ainsi été enregistrés, quelques heures après que la question a été posée sous forme de sondage.

Who should I fight next?– Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) 23 mars 2019

Parmi les adversaires les plus fréquemment cités revient bien sûr l'Américain Floyd Mayweather, vainqueur aux points en 2015 du très décevant «Combat du siècle» contre le Philippin. «Floyd Mayweather. Botte-lui les fesses», «Floyd bien-sûr et ensuite tu te retires», a-t-on ainsi pu lire. Pacquiao, qui est suivi par 2,51 millions de fans sur Twitter et 11,76 millions sur Facebook, s'est également vu proposer Errol Spence, qui a conservé le 17 mars dernier sa ceinture IBF des welters. «Montre à ce jeune que tu une légende vivante», a lancé un fan du Philippin.

La dernière victoire de Manny Pacquiao remonte au mois de janvier, lorsqu'il avait battu l'Américain Adrien Broner à Las Vegas pour le titre WBA des welters. Il compte aujourd'hui 61 victoires (dont 39 avant la limite) contre sept défaites et deux matches nuls. Avec Oscar de la Hoya, Pacquaio est le seul boxeur à avoir été champion du monde dans pas moins de six catégories différentes.

