Pereira rate le coche et termine deuxième

Pas d’exploit pour Dylan Pereira. En tête du classement général avant la dernière manche de la saison de Porsche Supercup, dimanche en Italie, le pilote luxembourgeois a vu Larry Ten Voorde lui subtiliser sa place de leader. Le Néerlandais s’est imposé sur l’ultime course qui se déroulait sur la piste de Monza tandis que le natif de Luxembourg n’a terminé que 4e.

«Bravo Dylan pour ta superbe saison»



Dans un communiqué, le ministre des Sports, Dan Kersch, a tenu à féliciter le Luxembourgeois: «Mes très chaleureuses félicitations pour ta 2e place au classement final du Porsche Mobil 1 Supercup 2020 et donc un titre de vice-champion et ce au bout d’une saison intense et ponctuée de 2 superbes victoires de ta part et de 6 podiums en 8 courses.



Voilà ce que j'appelle du très grand art de la part d'un jeune pilote promis à un grand avenir et déjà un ambassadeur de premier choix du Grand-Duché à travers le monde. Bravo pour ta superbe saison!»

Dès samedi, les choses étaient bien mal engagées pour Dylan Pereira, 4e des qualifications, tandis que son rival s’adjugeait, lui, la pole position. Dimanche, dès le départ de la course, le sportif automobile luxembourgeois de l'année est parvenu à prendre la 3e place mais n’a pas réussi à revenir sur le Français Florian Latorre qui a terminé 2e.

Le Luxembourgeois a finalement fini la course 4e et a vu s'envoler ses rêves de premier sacre sur le général de la Porsche Supercup. Au classement final de l’épreuve, Pereira termine 2e à 7 points du Néerlandais Larry Ten Voorde.

(L'essentiel/ Nicolas Grellier)