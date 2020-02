Des espoirs à faire grandir pour le Luxembourg

Deux défaites et zéro point après deux matches en pré-qualifications du Mondial 2023, le bilan comptable du Luxembourg la semaine passée est implacable. Il occulte toutefois les progrès d'une formation qui a fait douter la Slovaquie (64-60 à quatre minutes de la fin, 73-65 au final) puis mené de quinze points face au Kosovo (score final 80-84).

«La bonne chose est que désormais on n'accepte plus de perdre les matches. Avant, le Luxembourg c'était: "Si on perd de moins de 20 points c'est bien", maintenant on joue pour gagner. On a des jeunes qui sont presque pros dans l'attitude, même s'ils travaillent, et la naturalisation de Clancy Rugg est un sacré renfort», insiste le coach Ken Diederich.

« L'équipe est jeune »

Depuis sa prise de fonction il y a quatre ans et la victoire fondatrice contre l'Angleterre en septembre 2016, l'équipe s'est construite et renouvelée, profitant des expériences à l'étranger de Thomas Grün (Trèves), Alex Laurent (Den Helder, Ponferrada, Furstenfeld), Xavier-Robert François (Mons-Hainaut) ou Oliver Vujakovic (Tirol). Ben Kovac (Esch) et Ivan Delgado (Etzella) devraient aussi bientôt tenter l'aventure en pros.

Dès dimanche soir, le Luxembourg avait ciblé ses lacunes: la finition, trop de balles perdues et des mauvais choix dans le money time: «L'équipe est jeune. Avec l'expérience, nous trouverons mieux, en fin de match, tel ou tel joueur selon les situations. C'est ce qui nous fera franchir un palier», insistait Grün.

Avec un public qui répond présent et les anciens (ou toujours) internationaux (Samy Picard, Jairo Delgado, Tessy Hetting...) désormais bien investis à la fédération (FLBB), il y a au moins des raisons d'espérer.

(Nicolas Martin/L'essentiel)