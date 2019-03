Valentino Rossi: «Un moment important dans ma vie»

Valentino Rossi, 40 ans, c'est un joli cap...

C'est un moment important de ma vie. Pour le reste, nous sommes au Qatar, c'est un peu comme une rentrée scolaire, on découvre les nouveaux joujoux de tous.

Que signifie la MotoGP à vos yeux?

La moto, c'est l'expression de la liberté totale. Qu'on soit sur un circuit ou qu'on l'utilise pour aller à la plage avec sa copine. La MotoGP, c'est l'adrénaline absolue, un show total. Chaque saison est un nouveau défi?

Bien sûr. Le plateau 2019 semble très relevé, toutes les marques ont progressé. Ce sera intéressant de comprendre le vrai niveau de chacun.

Notamment celui de vos Yamaha M1?

L'usine a beaucoup travaillé, la moto est meilleure, mais il y a encore à faire. Nous sommes bons avec les pneus neufs, mais la clé, c'est de durer.

Un mot sur Fabio Quartararo, 19 ans et déjà en MotoGP?

Je viens de lui dire: «Tu pourrais être mon fils!» Il est plus jeune que mon frère (ndlr: Luca Marini) et roule déjà avec nous! Quand il a débarqué en Moto3, on le voyait comme un génie. Puis, pour différentes raisons, il a connu moins de succès. Il sera un des centres d'intérêt de ce début de saison.

Comme la cohabitation Marquez-Lorenzo au sein du team officiel Honda?

L'histoire nous a montré qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients lorsqu'un même team aligne deux pilotes de pointe. Je l'ai vécu durant ma carrière et je suis persuadé qu'au final il y a plus de points positifs que de négatifs.

(L'essentiel)