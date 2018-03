Les filles ne peuvent plus faire de boxe et de rugby

L'existence du décret pris par le gouvernement du royaume d'environ 120 000 habitants a été révélée la semaine dernière, quand une équipe d'élèves du lycée de Tonga a été interdite de participer à un tournoi de «touch rugby», version sans plaquage du sport, en raison de leur sexe. Dans une lettre, le ministère de l'Éducation de l'archipel aux 170 îles explique que l'interdiction vise à «préserver la dignité des Tongiennes et maintenir les valeurs culturelles des Tonga», selon une traduction publiée par le site d'informations Matangi Tonga.

Cette annonce a fait sortir de ses gonds Valerie Adams, reine du lancer du poids, et de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, connue pour ses prises de positions féministes. Adams, née en Nouvelle-Zélande mais qui se montre très fière de ses origines tongiennes, a dénoncé une «interprétation malavisée et obtuse de la culture» locale. «Avec cette façon de penser, une Tongienne fière comme moi ne pourrait atteindre le rang que j'ai atteint dans ce monde», a dit sur Facebook la double médaillée d'or olympique et quadruple championne du monde. Elle est favorite pour remporter l'or pour la quatrième fois aux Jeux du Commonwealth, le mois prochain.

«Les femmes des Tonga doivent se lancer dans le rugby, comme dans n'importe quel sport, on est douées pour ça», a-t-elle ajouté. Mme Ardern s'est dite quant à elle en désaccord avec cette décision, ajoutant toutefois qu'elle ne se servirait pas du programme d'aide de la Nouvelle-Zélande au royaume comme moyen de pression. «Quand j'étais élève, j'ai joué au touch rugby et j'encouragerais toutes les jeunes femmes à se lancer dans les sports qui les intéressent», a-t-elle dit. Elle a relevé que l'interdiction ne concernait que les élèves et qu'en conséquence, les jeunes filles souhaitant jouer au rugby pourraient la contourner.

(L'essentiel/afp)