«Kim Clijsters de retour? On la prend en 2020»

Kim Clijsters is back. Encore! la star du tennis belge l'a annoncé via une vidéo partagée sur son compte twitter, jeudi. À la retraite depuis 2012, elle avait déjà fait une pause entre 2007 et 2009. Cette fois son retrait aura duré sept ans. «Je ne veux pas seulement être mère de 3 enfants, mais le tennis professionnel me manque. Je veux essayer de combiner les deux. Rendez-vous en 2020", a expliqué dans sa vidéo, la joueuse aux six titres du Grand Chelem.

Et pourquoi pas la voir dès l'an prochain au BGL BNP Paribas Luxembourg Open, un tournoi qu'elle a remporté à cinq reprises. «Vous me l'apprenez. C'est une énorme surprise», expliquait ce jeudi à L'essentiel la directrice du tournoi WTA de Kockelscheuer, Danielle Maas, qui entretient de très bons rapports avec la Belge.

«Si elle revient alors on la prend en 2020», ajoutait-elle dans un sourire. «Nous avons discuté lors du dernier Wimbledon où je l'ai vue s'amuser sur le court. Mais elle ne m'a jamais fait part de cette envie. C'est inimaginable... avec trois enfants. Je sais qu'elle s'occupait pas mal d'Elise Mertens et qu'elle consacrait beaucoup de temps à ses activités de journaliste», précisait Danielle Maas, encore ébahie.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

(Nicolas Martin/L'essentiel)