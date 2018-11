Victoire historique de l'Irlande contre les Blacks

À Dublin, le XV du Trèfle et son pack a remporté seulement la deuxième victoire de son histoire contre les All Blacks, après celle arrachée à Chicago en novembre 2016. Déjà reine de l'hémisphère nord après son Grand Chelem dans le dernier Tournoi des six nations, l'équipe de Joe Schmidt a encore impressionné, remportant un dixième succès en 2018, pour une seule défaite, en juin contre l'Australie. Dans cette finale mondiale non officielle à moins d'un an du Mondial, les doubles champions du monde en titre n'ont pas franchement existé, subissant l'essentiel du match face à la marée verte et prenant franchement l'eau en mêlée.

Après cinq défaites de suite, le XV de France a renoué avec la victoire, face à l'Argentine (28-13) lors de son deuxième test-match d'automne, samedi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Les Bleus ont surmonté un début de match complètement raté (7-0 pour les Pumas après 2 minutes de jeu) pour mener 11 à 10 à la mi-temps puis passer définitivement devant après le deuxième essai de Teddy Thomas (48). Ils en marqueront un dernier par leur capitaine Guilhem Guirado (71).

Les All Blacks arrivaient pourtant avec quelques certitudes, après un troisième sacre de Rugby Championship en poche. Mais les questions levées après la défaite contre l'Afrique du Sud en septembre (36-34) et la courte victoire contre l'Angleterre samedi (16-15) n'ont pas trouvé de réponse. Ces jeunes All Blacks ne sont donc pas invincibles! Déchaînés dès le début du match, les Irlandais ont pris les Néo-Zélandais à la gorge. En défense, c'était aussi l'enfer vert. Résultat: 16-9.

(L'essentiel/afp)