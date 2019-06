Il surfe (littéralement) sur le trophée de champion

En France, le trophée récompensant le champion de France de rugby à XV est le mythique «Bouclier de Brennus». Un objet très convoité, forcément, et bien différent de toutes les coupes ou médailles qui peuvent être remises après des compétitions sportives. Et comme dans le monde de l'ovalie, on fait rarement les choses comme les autres, la troisième mi-temps fait vivre de drôle de moments à cette récompense.

Selon Vincent Moscato, l'ancien poète des terrains reconverti aujourd'hui en humoriste et animateur radio, le «Brennus», «c'est un bout de bois, tu le fous dans l'eau il flotte», avait-il imagé un jour. Et il semblerait bien que Romain Ntamack, demi d'ouverture de Toulouse, a pris cette blague pour argent comptant.

Après avoir battu Clermont le week-end dernier en finale du championnat de France, les Toulousains sont partis sur une plage espagnole pour les troisième, quatrième, voire cinquième mi-temps. Et le fils d'Émile Ntamack, ancienne légende du XV de France et du Stade toulousain, a à son tour testé la flottaison du Bouclier, en surfant dessus. Et il a presque réussi...

Voici à quoi ressemble le «Brennus» quand il ne sert pas de planche de surf.

(L'essentiel)