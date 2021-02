Une femme pour arbitrer le Super Bowl, une première

Originaire du Mississippi, Thomas, 47 ans, fera parti du corps arbitral comprenant au total huit éléments. Cette pionnière était devenue en 2015 la première femme arbitre engagée à plein temps dans la Ligue professionnelle de football américain (NFL), et la première à officier lors d'un match de play-offs en 2019.

«Quand j'arriverai sur le terrain, je sais que les larmes me monteront probablement aux yeux», a-t-elle déclaré cette semaine. «Quand j'ai commencé à arbitrer, il y avait très peu de femmes dans le football américain... L'autre jour, j'ai reçu un mail provenant de quelques arbitres de l'étranger, on peut en voir l'impact à travers le monde. Mon message pour elles est le suivant: 'Faites-le, parce que vous aimez ça, pas parce que vous voulez être reconnue'», a-t-elle ajouté.

Poignet cassé dès son premier match

Thomas a commencé à arbitrer en 1996, gravissant les échelons chez les jeunes jusqu'au lycée. Elle craignait de ne jamais accéder au niveau universitaire, après qu'un officiel lui ait dit qu'il ne l'affecterait jamais à un match en raison de son sexe. Cependant, elle a été repérée par Joe Haynes, un recruteur de la NFL, qui a l'a recommandée à Conference USA, un groupement inter-universitaire basé dans le sud des États-Unis.

Sa carrière en NFL a ensuite pris son envol, après avoir fait impression lors de camps d'entraînement avec les New Orleans Saints et les Indianapolis Colts. Elle a fait ses débuts en tant que juge de ligne en 2016. Une première expérience douloureuse puisqu'elle s'est cassée un poignet après avoir été renversée par un joueur lors d'un match entre les Minnesota Vikings et les Green Bay Packers. Malgré la blessure, elle avait tenu courageusement à finir la rencontre.

(L'essentiel/AFP)