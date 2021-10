Un joueur de football américain né avec six doigts

J.J. Weaver (21 ans) est un joueur de football américain évoluant en ligue universitaire, l’antichambre de la grande NFL. Le linebacker (défenseur) vedette des Kentucky Wildcats avait un secret, qu’il ne voulait pas vraiment ébruiter: il possède six doigts à la main droite.

Pendant deux saisons, personne n’a vraiment porté son attention sur les mains de J.J. Weaver. Mais ces derniers jours, des internautes au regard plus perçant que les autres ont détaillé les gants du défenseur de 109 kg.

Pas besoin d’être fort en maths pour se rendre compte de l’anomalie. Le gant de sa main droite a bien six doigts. Le jeune homme a fait contre mauvaise fortune bon cœur et n’hésite plus à se mettre en scène, dévoilant sa particularité génétique.

Pas un réel avantage

Le joueur de foot US est donc né avec ses six doigts, qui fonctionnent tous très bien. «C’est bien d’être différent», a déclaré J.J. Weaver. Ce qui a fait dire à certains que cette main lui confère un avantage certain dans son sport. Il serait plus difficile de lui arracher le ballon… Ce n’est pas certain!

En revanche, ce qui est certain, c’est que le cri de Jim Abbott, lui, venait du cœur. L’ancien joueur de baseball a tweeté simplement: «C’est pas juste».

Et pour cause: le lanceur des New York Yankees est né avec un avant-bras en moins.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)