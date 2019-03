Nadal forfait pour sa demi-​​finale contre Federer

«Hier (vendredi) après le match, j'ai senti que j'avais quelque chose au genou droit, je n'ai pas voulu trop en parler parce que je voulais essayer de faire le maximum pour être compétitif», a expliqué l'Espagnol Rafael Nadal en conférence de presse samedi. «Je me suis échauffé ce (samedi) matin et j'ai senti que mon genou n'allait pas me permettre de jouer au niveau que j'avais besoin d'avoir pour disputer un tel match», a-t-il poursuivi.

Nadal, 32 ans, a précisé qu'il allait rentrer chez lui et qu'il ne disputerait pas le Masters 1000 de Miami qui débute la semaine prochaine. «Je vais rentrer la maison et commencer la transition vers la terre battue pour être prêt pour Monte-Carlo» (13-21 avril), a poursuivi le roi incontesté de la terre battue. «Vous pouvez imaginer que je ne suis pas heureux de devoir prendre cette décision, c'est dur et frustrant, car je jouais bien dans ce tournoi, c'est un tournoi que j'aime bien disputer», a insisté Nadal, vainqueur à trois reprises en Californie.

Ne prendre aucun risque

Nadal s'est blessé lors de son quart de finale contre le Russe Karen Khachanov 7-6, (7/2), 7-6 (7/2). Il avait demandé l'intervention du médecin du tournoi au début du second set et s'était fait bander sous le genou droit. Il devait affronter Federer pour la 39e fois de leur carrière, mais pour la première fois depuis octobre 2017. Le Majorquin a choisi de ne pas prendre de risque à la différence de ce qu'il avait fait lors de l'US Open 2018.

Il s'était blessé au même genou, déjà contre Khachanov en 8e de finale et s'était imposé. Il avait remporté son quart de finale contre l'Autrichien Dominic Thiem, avant d'être obligé d'abandonner contre l'Argentin Juan Martin del Potro en demi-finales. Cette blessure avait perturbé sa fin de saison.

(L'essentiel/afp)