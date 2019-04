Cette fois, l'ING Marathon ne fera pas le plein

Chaque année, l'ING Night Marathon de Luxembourg avait pris l'habitude d'annoncer de plus en plus tôt, jusqu'à quatre mois avant l'événement, qu'il affichait complet. Pourtant, mercredi, à la clôture des inscriptions, l'édition 2019 programmée le samedi 1er juin n'était pas sold out. La «faute» aux congés de la Pentecôte (25 mai-2 juin) au pays.

16 000 inscrits

D'ordinaire, le marathon n'a jamais lieu pendant ces vacances. Nous espérions passer de 16 000 à 17 000 coureurs cette année. Mais là, avec les congés c'était impossible», insiste l'organisateur, Erich François. «Cela va nous coûter 2 000 inscriptions via les sociétés. Mais nous avons tout de même réussi à atteindre les 16 000. Cela montre que, hors vacances, il y a le potentiel pour 18 000 coureurs», ajoute l'organisateur, qui doit soumettre trois ans à l'avance la date de l'événement. Sans connaître le calendrier des congés scolaires.

Moins de «Luxembourgeois»

Conséquence: il y aura moins de résidents luxembourgeois au départ et plus d'étrangers (Allemagne, Espagne, Portugal...). «Nous avions autour de 30 à 35% de résidents et cette fois nous sommes à 20-25%», précise Erich François. Effet indirect, le nombre d'inscrits au marathon grimpe et approche les 10 000. Il y aura moins de coureurs sur le semi.

Trouver des bénévoles

Nous avons aussi davantage de difficulté pour trouver 1 200 bénévoles», admet Erich François, qui souligne que malgré tout l'épreuve se porte très bien avec 16 000 engagés, le total record de 2018. La première édition des TriDays, un triathlon sur trois jours conclu par l'ING Marathon, a elle été repoussée à 2020.

