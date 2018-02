L'Angleterre large favorite, la France pour rebondir

L'Angleterre n'a perdu qu'un seul match ces deux dernières années. Et elle part une nouvelle fois largement favorite du Tournoi des VI Nations qui s'ouvre samedi. Ce serait le troisième sacre consécutif pour l'Angleterre, ce qu'aucune équipe n'a encore réalisé sans partager un des titres. Et en plus, les Anglais ont un calendrier favorable, se rendant d'abord en Italie, avant de recevoir Galles. Le «crunch» aura lieu cette année en France, le samedi 10 mars à 17h45, mais on voit mal l'équipe de France rivaliser avec cette Angleterre-là. Enfin, le XV à la Rose termine son Tournoi à la maison, contre l'Irlande, le 17 mars.

La première journée



Samedi

Galles-Écosse (15h15)

France-Irlande (17h45)



Dimanche

Italie-Angleterre (16h)

Un match piège, peut-être. L'Irlande est en effet la seule équipe à avoir réussi à faire tomber l'Angleterre depuis deux ans. C'était lors du précédent tournoi, à Dublin (13-9), lors d'un match qui avait privé les Anglais de Grand Chelem, mais pas de trophée. Le XV du trèfle semble être l'équipe la plus à même de déranger les Anglais. Vainqueurs en 2014 et 2015, les Verts ont réalisé une bonne tournée d'automne en 2017, battant notamment l'Afrique du sud (38-3), Fidji (23-20) et l'Argentine (28-19). De quoi rêver, peut-être, à un troisième Grand Chelem après 1948 et 2009, au prix d'un exploit à Twickenham.

La France remaniée

Derrière, la France tentera d'exister face aux deux ogres, et à une Écosse en progrès (on se souvient de la superbe victoire du Chardon contre l'Australie en novembre, 53-24, quand même). Les Bleus, après de mauvais résultats en 2017, dont un naufrage en Afrique du Sud et un nul contre le Japon, ont viré leur entraîneur Guy Novès, remplacé par Jacques Brunel, et pourraient être perturbés par les affaires extra-sportives entourant les activités suspectes du président de la Fédération. Les Français commencent leur Tournoi par l'Irlande, avec une équipe remaniée et pas mal d'absents sur blessure. Pas de quoi rassurer les supporters. La France réussira peut-être à éviter la cuillère en bois face à l'Italie, qui a perdu ses douze derniers matchs du Tournoi en trois ans, encaissant plus de 200 points lors de chacune des éditions précédentes.

Enfin, le pays de Galles arrive discrètement et sans afficher d'ambitions particulières pour ce Tournoi. Après une faible tournée d'automne, et avec de nombreuses absences sur blessures, dont des cadres comme Dan Biggar ou Jonathan Davies, le Poireau, qui se déplace en Angleterre et en Irlande, reste dans l'incertitude quant à ses capacités.

(JW/L'essentiel)