«Ils ont mieux joué, notre victoire c'est du vol»

L'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a eu le triomphe modeste après la victoire quasi inespérée de Golden State (114-111), malmenée par Portland, jeudi, en finale de la conférence Ouest. «Notre victoire, c'est du vol. Ils nous ont dominés dans tous les domaines et ont bien mieux joué que nous», a avoué sans détours le coach. Les doubles champions NBA en titre sont en effet passés tout près de la catastrophe lors de ce deuxième match disputé devant leur public face à des Trail Blazers sans complexe.

Dominé et méconnaissable lors du premier match (116-94) disputé seulement 48 heures après la fin d'une série éprouvante contre Denver (4-3), Portland a cette fois fait douter Golden State. Les Trail Blazers, portés par C.J. McCollum (23 pts) et Damian Lillard (22 pts), ont pris le large lors du 2e quart-temps et ont compté jusqu'à 17 points d'avance (65-48). Ils ont aussi profité des maladresses des Warriors (16 ballons perdus, 31% de réussite à trois points).

L'expérience a fait la différence

Mais les Californiens ont fini par se réveiller au retour des vestiaires et ont abordé la dernière période à la hauteur de Portland (89-89). Les Trail Blazers ont repris l'ascendant et comptaient 8 points d'avance à cinq minutes de la fin, grâce notamment à Seth Curry (16 pts), le frère cadet du meneur de Golden State. Mais les Warriors ont fini fort et les ont fait craquer dans le «money time» grâce à Stephen Curry (37 pts) et Andre Iguodala, décisif en défense.

«C'est notre expérience qui a fait la différence, mais on s'en sort vraiment bien, car on n'a vraiment pas abordé ce match comme il le fallait», a souligné Kerr.

Steph Curry last 3 games:35.3 PPG6.3 RPG6.3 APG49.2 FG%42.5 3PT%100 FT%– Brian Witt (@Wittnessed) 17 mai 2019

Seth Curry has 4 steals and they are all from his brother– Playoff Chris Bernucca (@ChrisBernucca) 17 mai 2019

»It's a little more serious than we thought. - Steve Kerr on Kevin Durant's calf strain pic.twitter.com/xpFKDJuRLg– Bleacher Report (@BleacherReport) 17 mai 2019

