«Mon avenir dans le golf était incertain il y a quinze jours»

«L'essentiel»: Comment avez-vous vécu ce premier succès en D1 européenne?

Joël Stalter: C'est un moment fort et décisif dans ma carrière, une grande victoire et même un rêve devenu réalité.

Vous avez su garder vos nerfs jusqu'au bout...

Le week-end précédent j'étais dans le coup mais j'ai eu un mauvais dimanche (15e). J'ai donc vécu deux semaines sous tension. Nerveusement je suis épuisé. Je suis rentré au Luxembourg et j'ai décidé de ne pas jouer cette semaine.

Qu'est-ce que cette victoire va changer pour vous?

Tout. Il y a encore deux semaines mon avenir dans le golf était très incertain. Je sors de deux années avec beaucoup de bas et quelques hauts. Je travaillais dur mais les résultats n'étaient pas là. Cette victoire relance complètement ma carrière.

Quelles portes va-t-elle vous ouvrir sur le circuit?

Cette saison et l'an prochain je vais pouvoir entrer dans tous les tournois de l'European Tour, la D1 européenne. Je peux me projeter. Je suis passé de 846e à 282e mondial et 65e au classement européen.

Et financièrement...

C'est un beau chèque (76 800 dollars). Ça compte car depuis deux saisons j'ai perdu pas mal d'argent avec le golf. Une saison coûte près de 100 000 euros. Mais au delà cette victoire va surtout m'ouvrir des opportunités.

Allez-vous rester installé au Luxembourg?

Je suis là depuis cinq ans. Le pays est efficace, l'aéroport tout proche... J'ai mon préparateur physique ici et je me repose ici. J'ai mon frère, mes amis au Luxembourg et ma famille pas loin en Moselle. Je ne vais rien changer.

Quels sont vos plans pour la suite?

Je vais partir dimanche pour l'Angleterre. Je vais essayer de profiter de ma forme. Surfer sur la vague Je devrais pouvoir jouer huit ou neuf tournois d'ici la fin de saison. Le top serait de participer à la finale à Dubai.

Le golf est-il moins impacté par le Covid que d'autres sports?

En loisir oui mais pas chez les pros. Entre toutes les difficultés pour voyager et toutes les restrictions, des joueurs de certains pays ne peuvent toujours pas aller en tournoi.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)