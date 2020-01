Nicolas Wagner «fier de représenter son pays»

Nicolas Wagner a 28 ans ce jeudi, mais son cadeau d'anniversaire est tombé avec un peu d'avance. Grâce à sa belle saison 2019 et à un jeu de chaises musicales entre nations, l'actuel 54e mondial en dressage a assuré au Luxembourg, à l'issue de la dernière épreuve de l'année 2019 à Malines mardi, une place individuelle aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Une première pour le Grand-Duché dans cette discipline, où il s'agit d'effectuer avec son cheval un enchaînement de figures avec harmonie, précision et grâce. Et si le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) doit encore valider sa sélection, ce billet lui semble promis avec son cheval, Quater Back Junior Frh. Baigné dans le monde de l'équitation depuis l'enfance via son grand-père paternel, son père et sa mère, Nicolas Wagner a «fait de sa passion son métier». Il œuvre désormais au sein la société hippique et d'élevage à Elvange, près de Beckerich. «C'est un grand honneur. Je suis très fier de pouvoir représenter mon pays», insistait-il mercredi.

Une petite revanche aussi sur les championnats d'Europe de Rotterdam, où le Luxembourg avait raté une place par équipes après une douloureuse disqualification de son cheval. Il serait ainsi le septième Luxembourgeois qualifié pour Tokyo, après Bob Bertemes (athlétisme), Ni Xia Lian (tennis de table), Raphaël Stacchiotti (natation) et trois cyclistes, dont sans doute Christine Majerus.

(Nicolas Martin/L'essentiel)