Quand LeBron James déquille un joueur adverse

«King James» ne laisse jamais filer une possession de balle facilement. Preuve en est lundi soir dans la rencontre opposant les Lakers au Heat, au Staples Center. Voyant le ballon filer vers la sortie, la superstar a tout juste réussi à attraper la balle orange pour la jeter sur son adversaire, et ainsi récupérer le cuir. Bien vu. Kelly Olynyk ne pourra pas en dire autant. En bonne victime collatérale de son Altesse, l'intérieur canadien s'est pris le ballon à pleine vitesse dans le bas ventre...

Les résultats de la nuit



Golden State - Minnesota 116 - 108

LA Lakers - Miami 108 - 105

Dallas - Orlando 101 - 76

Boston - La Nouvelle-Orleans 113 - 100

Denver - Memphis 105 - 99

Phoenix - LA Clippers 119 - 123 a.p.

Chicago - Sacramento 89 - 108

Milwaukee - Cleveland 108 - 92

Oklahoma City - Utah 122 - 113

Indiana - Washington 109 - 101

Philadelphie - Detroit 116 - 102

Une action qui fait figure d'anecdote au regard de la véritable symbolique de ce match entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat. Il s'agissait là du dernier affrontement entre LeBron James et son grand ami et ancien coéquipier Dwyane Wade.

Les Lakers vainqueurs

Wade, 36 ans et triple champion NBA, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Draftés en 2003, James et Wade ont remporté deux titres de champion NBA sous le maillot du Heat (2012, 2013). Acclamé par le public du Staples Center à chacune de ses entrées sur le parquet, Wade a réussi son premier «double-double» (2 catégories de statistiques à 10 unités et plus) de la saison avec 15 points et 10 passes décisives;

James a pour sa part frôlé le triple-double avec 28 points, 12 passes décisives et 9 rebonds. les Lakers se sont imposés sur le fil (108 -105) grâce, entre autres, aux 31 points de Kyle Kuzma.

(th/L'essentiel)