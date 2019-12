Sylvie Nockels, l'une des plus fines gâchettes du pays

Non, Sylvie Nockels ne s'est jamais rêvée, enfant, en sniper ou en Lucky Luke. Elle fait pourtant partie aujourd'hui, à 22 ans, des plus fines gâchettes du pays, auréolée de sa médaille d'or, à la carabine, aux derniers Jeux des Petits États d'Europe au Monténégro. «J'ai découvert le tir à 14 ans, au Spillfest du Comité olympique et sportif luxembourgeois à Kockelscheuer. On tirait au laser. J'ai essayé et je n'ai plus jamais arrêté», raconte l'étudiante infirmière dont le père pratiquait aussi en loisir.

Dans un sport où la victoire ou l'échec sont une question de millimètres, elle répète inlassablement chaque geste en quête du mouvement parfait. «C'est un combat contre soi-même pour être le plus précis possible». Impossible sans un matériel coûteux (près de 5 000 euros en carabine) et un travail quotidien, entre l'entraînement au stand de tir, les échanges avec un coach mental pour maîtriser ses émotions et une vraie préparation physique.

«Très exigeant» pour le dos

«Les gens ne s'imaginent pas mais tirer 60 coups en 75 minutes à 10 m avec une arme de 5 kg est très exigeant, notamment pour le dos. Il faut faire du cardio aussi pour abaisser ses pulsations», raconte la Bertrangeoise, qui rêve d'imiter un jour Carole Calmes, présente en 2012 aux JO de Londres.

De ce jeudi à ce samedi, face à des tireuses de niveau mondial lors de la RIAC à Strassen, elle aimerait aussi en faire taire certains. Ces tireurs d'élite de fête foraine, qui pensent que c'est facile. «Qu'ils viennent essayer, ils verront».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)