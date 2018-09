Nishikori et Djokovic passent en quarts

Le Japonais Kei Nishikori, ex-n°4 mondial aujourd'hui 19e, s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant l'Allemand Philipp Kohlschreiber (34e) en trois sets (6-3, 6-2, 7-5), lundi à New York. À 28 ans, Nishikori, finaliste en 2014 et demi-finaliste en 2016, atteint les quarts de finale à Flushing Meadows pour la troisième fois de sa carrière.

Molinaro éliminée



La Luxembourgeoise Éleonora Molinaro a été sortie au premier tour du tournoi junior féminin. Elle a subi la loi de la Japonaise Himari Sato en deux manches (6-3, 6-3).

Pour une place dans le dernier carré, le Japonais défiera le vainqueur du match entre le Croate Marin Cilic (7e) et le Belge David Goffin (10e). Sous la chaleur de retour sur New York, face au tombeur d'Alexander Zverev, le joueur entraîné par Michael Chang a dû servir deux fois pour le match avant de conclure, à 5-4 et 6-5. «C'était le moment le plus difficile du match. Mais je me suis bien reconcentré après et j'ai vraiment très bien joué dans les deux derniers jeux», a estimé Nishikori, satisfait d'avoir bouclé la partie en trois manches.

Djokovic passe aussi

Novak Djokovic s'est de son côté qualifié grâce à sa victoire face au Portugais Joao Sousa (68e), également en trois sets (6-3, 6-4, 6-3). Si le score laisse imaginer un match à sens unique, le Serbe a toutefois été inquiété en début de troisième manche, quand il a semblé victime d'un coup de chaleur. Mais après avoir quitté le court quelques minutes accompagné d'un médecin, à 2 jeux à 1, le Serbe de 31 ans est parvenu à boucler la partie sans plus d'encombre.

«Je suis très content d'avoir gagné en trois sets, c'était beaucoup plus difficile que le score ne l'indique et les conditions étaient difficiles», a déclaré l'ancien numéro un mondial. Au prochain tour, il affrontera son rival suisse Roger Federer ou l'Australien John Millman.

(L'essentiel/afp)