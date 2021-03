Julie Pomagalski emportée par une avalanche

Julie Pomagalski (40 ans) est décédée mardi en fin de matinée dans le canton d'Uri, au centre de la Suisse, annonce Ski Chrono. Elle a été emportée dans une avalanche qui a également coûté la vie à un autre Français, Bruno Cutelli , guide et sauveteur à la CRS des Alpes à Albertville.

Montagne / Julie Pomagalski, championne de snowboard, décède dans une avalanche - https://t.co/AilHJP00wO — Ski Chrono (@Ski_Chrono) March 23, 2021

Alors qu'elle progressait dans la zone de Steintäler, dans l'Unteralptal, descendant le Gemsstock, l'ancienne championne a été victime d'une plaque de neige et a été emportée avec deux autres freeriders, dans une avalanche. Les secours, arrivés par hélicoptère, n'ont pu que constater les deux décès.

Toutes les pensées de l'équipe de France Olympique et du CNOSF vont à la famille de Julie Pomagalski, à ses proches, à @FedFranceSki. La disparition tragique de Julie, championne du monde de snowboard et Olympienne, laisse l'équipe de France OLY en deuil de l'une des siennes. pic.twitter.com/BtXqH398io — France Olympique (@FranceOlympique) March 23, 2021

Julie Pomagalski (née à La Tronche, dans la région grenobloise, le 10 octobre 1980) avait disputé les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin, se classant 23e du cross et 6e du géant parallèle, comme en 2002 à Salt Lake City. Elle avait été championne du monde en boardercross en 1999 à Berchtesgaden. En plus de son titre mondial, Julie Pomagalski, avait décroché 9 victoires en Coupe du monde de snowboard et avait remporté le classement de la Coupe du monde en 2004.

Après sa carrière d’athlète, elle avait travaillé dans la communication et à l’office de tourisme de Méribel, station où elle exploitait un magasin de sports et où elle avait également créé une école de ski.

(L'essentiel/Sport-Center)