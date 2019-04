Ferrari critiquée pour ses consignes d'équipe

Trois courses en Formule 1 cette saison et chaque fois des consignes favorisant Sebastian Vettel aux dépens de Charles Leclerc: après le Grand Prix de Chine dimanche, la stratégie de Ferrari essuie le feu des critiques. «Quand vous commencez à faire ce genre de choses, cela devient très compliqué, vous créez un précédent et vous ouvrez une boîte de Pandore», résume le patron de Mercedes Toto Wolff, qui a connu cette situation avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg entre 2014 et 2016, et désormais Valtteri Bottas.

Les consignes d'équipe n'ont jamais eu bonne presse en F1 (elles ont même été interdites par le règlement entre 2002 et 2011), mais elles sont un mal nécessaire dans certains cas. Mais le faire si tôt dans la saison, quitte à retarder l'éclosion de Leclerc, est risqué. Ferrari n'a pas caché son jeu, laissant entendre qu'elle avait un n°1, le quadruple champion du monde allemand, et un n°2, le Monégasque de 21 ans. Le hic, c'est que Leclerc était plus rapide quand on lui a demandé en Australie de ne pas dépasser son équipier. Il l'était encore à Bahreïn quand on lui a passé le même message. Et en Chine, Vettel n'a pas su faire un meilleur travail une fois passé devant.

Leclerc, chouchou du public

Pour préserver la troisième place de l'Allemand, le Monégasque a été «sacrifié» commente l'ancien pilote britannique Martin Brundle. Pour l'Allemand Nico Rosberg, ce traitement est «trop sévère». Sur les réseaux sociaux, on fustige cette décision. Sur le paddock, Leclerc admet sa frustration mais se passe de commentaires sur le fond, tandis que Vettel insiste sur le fait qu'il était «plus rapide». «Nos décisions stratégiques ont été prises pour assurer le meilleur résultat à l'équipe» et non pour «favoriser un pilote plutôt qu'un autre», assure le team principal Mattia Binotto.

Tout de même, ce choix est d'autant plus paradoxal que Leclerc est le nouveau chouchou du public, pointe le Corriere della Sera, alors que Vettel déçoit depuis deux ans par ses erreurs en piste. «Ce seizième Grand Prix de Chine marquera sans doute le début officiel des soucis pour Ferrari, même si elle refuse encore de l'admettre, renchérit le quotidien français L'Équipe. Après cette course, il est désormais, clair, évident et indiscutable que Charles Leclerc ne voudra pas rester dans l'ombre».

(L'essentiel/afp)