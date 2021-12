«Je n'ai pas reçu un texto pour voir comment j'allais»

Plus d’un an après son spectaculaire accident survenu au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, le 29 novembre 2020, qui a failli lui coûter la vie, Romain Grosjean a accordé une interview au Figaro. Il s’est confié sur l’après, et notamment sur le manque de considération des autres pilotes. Pour rappel, sa voiture a pris feu et, par miracle, le pilote français en est sorti vivant.

Les images ont fait le tour du monde et suite à l'accident, Romain Grosjean a vécu des moments très difficiles. Dans ses propos au Figaro, il regrette de n'avoir reçu aucun message de la part d'autres pilotes. «Aujourd'hui, mon numéro de portable, tous les pilotes de F1 l'ont et je n'ai pas reçu un texto pour savoir comment ça allait. Quand on vit dans le monde de la Formule 1, on voit des choses extraordinaires mais aussi des choses immondes. J'ai caché beaucoup de choses dans mon livre».

Rappelons que Romain Grosjean s'en était sorti avec de grosses brûlures aux mains.

