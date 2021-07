Le tibia fracassé, McGregor perd dès le premier round

L’Irlandais Conor McGregor a été gravement blessé à un tibia samedi lors de son troisième combat de MMA contre l’Américain Dustin Poirier, qui a remporté le duel dès le premier round devant une salle à guichets fermés à Las Vegas.

Les médecins ont prononcé un KO technique de l’Irlandais, évacué sur civière après s’être écroulé sur le ring. Les promoteurs ont ensuite annoncé que l’Irlandais était blessé au tibia gauche et serait opéré dimanche.

Conor McGregor a dû être évacué de l’octogone sur une civière. (USA TODAY Sports)

«J’espère qu’il pourra rentrer chez lui en bonne santé avec sa magnifique famille», a lancé au terme du match Poirier, dont la rivalité avec McGregor avait été montée en épingle à coups de propos extrêmes et de menaces de mort.

«J’ai regardé son tibia et j’ai vu l’os»

À la fin du premier round, la star irlandaise du MMA s’est effondrée après un mauvais appui avant de recevoir une volée de coups de poing au visage par son adversaire. «Quand je me suis éloigné et qu’il est resté à terre, j’ai regardé son tibia et j’ai vu l’os. Il était un peu défiguré. J’ai dit, «Oh mec», a raconté Poirier.

Interrogé dans l’octogone en attendant d’être évacué, McGregor, qui n’a gagné qu’un seul combat en quatre ans et demi, a assuré qu’il était en train de vaincre avant sa blessure: «Je boxais sa tête en sang. Ce n’est pas fini.» Après avoir attaqué fort dans les 30 premières secondes, l’Irlandais avait commencé à reculer, saignant de la bouche.

Après un affrontement au corps à corps et au sol de deux minutes, les deux hommes se sont relevés, pour frapper des coups de pied, jusqu’à la chute de McGregor.

Trump hué

C’était la première fois depuis la pandémie de Covid-19 qu’une salle était remplie intégralement pour un combat UFC à Las Vegas. L’ancien président américain Donald Trump faisait partie des 20 000 spectateurs présents. Il a été hué par la majeure partie de la foule, quand les autres clamaient «U-S-A».

Le combat des poids légers était présenté comme le dernier d’une trilogie entre les deux rivaux. McGregor avait remporté le premier en 2014, et Dustin Poirier le second en janvier 2021, à chaque fois lors d’affrontements expéditifs.

Un quatrième combat est déjà envisagé par le patron de la ligue américaine UFC Dana White. «On ne peut pas avoir un combat qui se termine de cette façon».

