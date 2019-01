La gymnaste enflamme la salle et la Toile

Des sourires, le groove d'Earth Wind and Fire, une salle en délire: le nouvel exercice au sol de Katelyn Ohashi est un concentré d'énergie positive. La championne universitaire en titre américaine (NCAA) - une ancienne professionnelle qui a dû mettre un terme à sa carrière pour cause de blessures - régale l'assistance en mêlant sauts et déhanchés dignes d'une piste de danse en plein «Spring Break».

THIS BIT?!?!?!?!!?! HOW?!?!?!?!! MAGIC!!??!??!?! pic.twitter.com/JeyW9QJ153– bourgeois little prude (@Saraurora) 13 janvier 2019

Le résultat? Un bonheur contagieux qui est en train de conquérir la Toile et donne à la gymnastique artistique une dimension festive rafraîchissante. Alors, certes, les sauts de Katelyn Ohashi n'ont pas l'amplitude ni la virtuosité de ceux de Simone Biles. Mais sa présence est autrement plus convaincante que les enchaînements robotiques de la championne olympique américaine. Et si l'avenir de la gym passait par ce genre de programme? Les juges du championnat NCAA semblent adhérer, puisqu'ils ont décerné la note maximale de 10 à cette prestation! Et vous?

A ? isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. ? pic.twitter.com/pqUzl7AlUA– UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 janvier 2019

(L'essentiel)