Marion Bartoli veut ouvrir une école de tennis à Dubaï, où elle s’est installée après sa retraite, «pour que les joueurs émiratis deviennent des champions et aient un jour la chance de jouer à Wimbledon», a déclaré jeudi la Française. L'école s’adressera aussi à «tous les autres enfants, en particulier aux enfants français qui sont ici à Dubaï», a ajouté l’ancienne championne, citée par l’agence officielle WAM, lors d’une visite au Dubaï Sports Council, l’autorité gouvernementale chargée des sports.

Marion Bartoli, 36 ans, est la dernière Française à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon en 2013. Elle a pris sa retraite la même année et s’est installée à Dubaï, l’émirat du Golfe connu pour son faste et son luxe, et dont plus de 90% des habitants sont des étrangers.

Les Émirats arabes unis, dont Dubaï est une des sept principautés, ont beaucoup investi dans des projets sportifs, en particulier l’accueil de grandes compétitions internationales pour imposer leur nom sur la scène mondiale.

France supports the great project by Marion Bartoli (2013 Wimbledon tournament winner) to extend tennis practice among kids and create a tennis academy in Dubai : the next tennis world champion shall be ????????Emirati ! pic.twitter.com/Dn46mFu9Sy