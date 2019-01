La F1 et Ferrari rendent hommage à Schumacher

Ferrari a publié jeudi un message d'hommage à l'occasion du 50e anniversaire de Michael Schumacher, qui n'a pas été vu en public depuis qu'il a été blessé à la tête dans un accident de ski il y a cinq ans. L'Allemand, qui a remporté sept titres de champion du monde de F1 et 91 Grand Prix, a conquis cinq couronnes mondiales consécutives avec l'écurie italienne de 2000 à 2004.

Ferrari a également gagné six titres des constructeurs lors du passage de Schumacher dans ses rangs entre 1996 et 2006. «Notre champion fête ses 50 ans aujourd'hui. Nous sommes tous avec toi Michael #KeepFighting (Continue à te battre)», a posté sur Twitter la Scuderia Ferrari.

«Nous nous joignons à toute la famille F1 pour envoyer nos meilleurs voeux à Michael @Schumacher à l'occasion de son 50e anniversaire #KeepFightingMichael (Continue à te battre Michael)», a de son côté tweeté le compte officiel de la F1.

91 victories, seven world titles, and just one word to describe him...



Some of those that know Michael @schumacher best sum up the legend in just a single word. What word would you use?#KeepFightingMichael #Michael50 pic.twitter.com/pkAjK5nGIR