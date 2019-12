L'incroyable moment de lucidité de Chris Paul

Au crépuscule de sa carrière, Chris Paul, 34 ans, a la réputation d'être un joueur au QI basket très élevé. L'ancien chef d'orchestre des Los Angeles Clippers, qui évolue aujourd'hui sous le maillot du Thunder d'Oklahoma City, l'a encore prouvé vendredi.

Alors qu'il restait une seconde à jouer, le joueur a signalé au corps arbitral que Jordan Bell, joueur de Minnesota, n'avait pas son maillot dans son short. Comme le veut le règlement, les Timberwolves ont écopé d'une faute technique, leur deuxième du match, et offert du même coup un point gratuit à OKC.

"His jersey's untucked!" -CP3Jordan Bell was called for a delay of game for checking in with an untucked jersey...Wolves ended up losing the game in OT pic.twitter.com/9I9PINGH11— Bleacher Report (@BleacherReport) December 7, 2019

Karl-Anthony Towns, qui avait raté son premier lancer-franc avant l'éclair de lucidité de Chris Paul, a marqué le deuxième pour donner deux points d'avance aux Wolves. C'est alors que Stevens Adams a balancé une passe touchdown pour Dennis Schröder, le joueur allemand égalisant au buzzer!

La passe décisive incroyable de Steven Adams pour Schroder qui offre une prolongation à OKC ! pic.twitter.com/bbyjHgULlz— Alley Oop (@AlleyoopFR) December 7, 2019

Minnesota ne s'est pas remis de ce coup du sort, s'inclinant au terme de la prolongation 139-127. «Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et parfois, les arbitres s'en fichent, a réagi «CP3». Mais c'est le règlement. Si vous rentrez sur le terrain et que votre maillot n'est pas dans votre short, ça fait perdre du temps».

Chris Paul breaking down the Jordan Bell untucked jersey he called out.Did he know the T-Wolves already had one delay of game earlier?"Yep." pic.twitter.com/NbzNSMh2MK— Erik Horne (@ErikHorneOK) December 7, 2019

(L'essentiel/jsa)