Thomas Grün prolonge deux saisons à Trèves

Le Luxembourgeois Thomas Grün, 24 ans, poursuit l'aventure chez les Gladiators de Trèves. Le basketteur a prolongé pour deux saisons avec le club allemand de 2e Bundesliga (ProA). Passé par Urspring et le SLUC Nancy, l'ancien joueur de Soleuvre, originaire de Differdange, avait rejoint Trèves en 2016.

«Thomas a très bien évolué depuis son arrivée ici. Il assume de plus en plus de responsabilités et constitue un élément important de notre équipe par sa personnalité. De plus, nous voyons toujours un grand potentiel de développement avec lui», a insisté son entraîneur Christian Held. «Bien sûr, la proximité de ma maison, de mes amis et de ma famille compte aussi. Mais c'est surtout parce que je pense que c'est ici que j'ai le plus de perspectives de progression. Avec les Gladiators, nous avons construit quelque chose patiemment. Je veux continuer à y contribuer et voir où ce chemin peut nous mener», a ajouté Thomas Grün.

Malgré des blessures, l'international luxembourgeois a signé sa meilleure saison d'un point de vue statistique en 2018/2019, avec 20 minutes de jeu par match et 7,3 points. Les Gladiators avaient atteint les play-offs mais avaient chuté au premier tour face à Nüremberg.

(nm/L'essentiel)