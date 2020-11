«J'ai renversé du thé bouillant sur mon pubis»

Dans sa dernière vidéo, publiée lundi, Clarisse Crémer a tenu à rassurer tous ceux qui la suivent pendant ce Vendée Globe. La Française, qui navigue sur le bateau Banque Populaire X, va mieux et ses brûlures sont «en voie de guérison». Il faut dire que 48 heures plus tôt, elle n’en menait pas large…

«Je me suis ébouillantée comme une idiote, a-t-elle révélé dans une autre vidéo. Je me suis fait un super mug de thé brûlant, comme je ne m'en étais encore jamais fait depuis le début. Je l'ai intelligemment coincé entre mes jambes et je l'ai renversé dans son intégralité sur mon pubis. C’était vraiment douloureux sur le coup et ça l’est encore pas mal. J'ai eu la chance d'avoir des médecins rapidement au téléphone. Ils ont mis une procédure en marche avec des pommades et des antidouleurs. Ce n'est pas trop joli à voir mais je ne vais pas vous faire un dessin. Quelle aventure ce truc!».

«Je me marre, je pleure»

Et la Parisienne de poursuivre: «Ça fait quelques jours que je commence à me dire que je suis partie pour le Vendée Globe et à accepter que je ne maîtrise rien. Mais alors, c'est débile. Je suis vraiment crétine (…) Ma seule petite inquiétude, c'est l'infection étant donné l'endroit. Je vais faire très attention. J'ai encore trouvé une excuse pour faire mon "gland" et perdre des places au classement. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, je me marre, je pleure, la vie normale sur le bateau quoi».

Au dernier pointage, mardi midi, Clarisse Crémer figurait en 18e position, juste derrière Alan Roura.

(L'essentiel/Sport-Center)