Charles Leclerc décroche la pole au GP de Bahreïn!

Déjà! Charles Leclerc a battu rien moins que Sebastian Vettel et Lewis Hamilton pour s'offrir sa première pole position en Formule 1, samedi au Grand Prix de Bahreïn, pour sa deuxième course seulement avec Ferrari. Le Monégasque, qui débute sa deuxième saison en F1, devient à 21 ans 5 mois et 15 jours, le deuxième plus jeune poleman de l'histoire, derrière Vettel, 21 ans 2 mois et 11 jours, en 2008 au GP d'Italie.

Il s'est aussi adjugé cette position de pointe en battant le record du circuit de Sakhir (1 min 27 sec 866/1000). Une performance immédiatement saluée par les deux multiples champions du monde... qui s'étaient chacun imposé après leur première pole. «Il a fait un très bon travail, il le mérite», a salué l'Allemand, quand Hamilton louait lui un «travail incroyable». «Je suis extrêmement heureux», a réagi le héros du jour.

Un champion du monde en puissance?

Deuxième plus jeune pilote de l'histoire de la Scuderia, Leclerc est posé, mesuré face aux attentes de ceux --nombreux-- qui voient depuis longtemps en lui un champion du monde en puissance. Le troisième Monégasque à accéder à la catégorie reine du sport auto, après Louis Chiron et Olivier Beretta, a découvert le karting à l'âge de quatre ans, un jour où il ne voulait pas aller à l'école, et commencé la compétition en 2005. Il est passé à la monoplace en 2014 pour poursuivre un parcours «quasi parfait», selon Fred Vasseur, le patron de Sauber, l'équipe de ses débuts en F1 en 2018.

Le Grand Prix a lieu dimanche (départ à 18h10 locales/17h10 au Luxembourg).

(L'essentiel/afp)