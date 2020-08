Un coach fait le salut nazi après une victoire

L’entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle de MLB des Oakland Athletics, Ryan Christenson, s’est tristement distingué après la victoire de son équipe contre les Texas Rangers. Alors que les joueurs quittaient le terrain en se frappant les coudes (au lieu des tapes dans les mains, ou high five), le coach a tendu son coude, effectuant au passage ce qui ressemble à s’y méprendre à un salut nazi.

Si un des joueurs a immédiatement replié le bras de l’entraîneur-adjoint et en signe de désapprobation, Christenson a répété son geste.

