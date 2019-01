Rafael Nadal change sa manière de servir

Le No 2 mondial Rafael Nadal s'est dit en pleine forme samedi, à deux jours de son entrée en lice face à l'Australien James Duckworth dans l'Open d'Australie (lundi aux alentours de 3h du matin heure suisse) , où il compte utiliser une nouvelle manière de servir.

Il avait vu son année dernière plombée par les problèmes physiques et s'était finalement fait opérer d'un pied, écourtant sa saison. Il a récemment abandonné dans le tournoi de Brisbane en raison d'une légère contracture à une cuisse, mais a assuré s'en être remis. «Je vais bien. Si je n'allais pas bien, je ne serais pas ici. Je me sens bien par rapport à mon opération. Après une opération, après des mois sans compétition, du mal à l'entraînement, bien sûr qu'il y a toujours des problèmes quand on revient. Mais ce n'est pas nouveau pour moi.»

Le vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem entend ménager son corps de 32 ans, soumis à rude épreuve par des années de tennis très physique. C'est pourquoi il a repensé sa manière de servir. «Il y a toujours des choses à améliorer, a expliqué Nadal. Le service a toujours été quelque chose que j'ai essayé d'améliorer, et je crois que j'y suis arrivé. Je suis content de faire quelque chose de nouveau. Si ça marche, j'espère bien que ça m'aidera sur la durée.»

Et de conclure: «Je n'ai pas encore joué en compétition avec mon nouveau service, donc on va voir comment ça ira. Mais j'ai bon espoir que ça se passe bien.»

(L'essentiel/nxp/afp)