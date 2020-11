Passé par le Luxembourg, il a signé aux Lakers

Il y a encore quatre ans, Alfonzo McKinnie évoluait chez les East Side Pirates de Berbourg-Wasserbilig et avait terminé dernier de N2 au Luxembourg, avec deux victoires en 28 matches. Le fil de sa folle carrière devrait maintenant se poursuivre chez les Los Angeles Lakers, champions NBA, le mois dernier.

Dans le cadre d'un échange avec JaVale McGee, la franchise californienne a fait signer un contrat à McKinnie, qui évoluait la saison dernière aux Cleveland Cavaliers. Et si en NBA tout va très vite pour les joueurs, envoyés d'une équipe à l'autre en quelques jours au gré des échanges, il semble bien que McKinnie fera partie la saison prochaine de l'équipe de LeBron James et Anthony Davis. Les Lakers ont d'ailleurs officialisé son arrivée la nuit dernière par une photo sur les réseaux sociaux et selon ESPN, la franchise californienne lui aurait garanti une place dans l'effectif à la reprise de la saison.

OFFICIAL: Welcome to the City of Angels, @_alvo_ pic.twitter.com/fM9OehPE9J — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 23, 2020

À 28 ans et après avoir évolué à Toronto, Golden State - avec qui il a joué une finale NBA - et Cleveland, le natif de Chicago rejoint le grand favori de la saison qui débutera le 22 décembre. Meilleure équipe de la saison passée, les Lakers se sont encore renforcés avec Dennis Schröder, Montrezl Harrell ou Marc Gasol. La suite d'un parcours dingue, qui a vu ce joueur, non drafté en 2015, après une blessure au ménisque, se relancer au Luxembourg, puis au Mexique, en Ligue mineure américaine et enfin en NBA, où il a joué 146 matches depuis son arrivée.

(Tom Vergez / L'essentiel)