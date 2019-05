Toronto et Denver à un match de la qualification

Pour le suspense, on repassera. Les deux affiches du soir ont accouché de matches largement remportés par les équipes à domicile, lors des playoffs NBA, mardi soir. Toronto et Denver se sont respectivement imposés contre Philadelphie (125-89) et Portland (124-98).

Deux rencontres facilement gagnées qui placent les deux équipes en position idéale pour se qualifier. Une seule victoire leur suffira pour accéder aux finales de Conférence. Dans la conférence Est, les Raptors ont pu s'appuyer sur un collectif retrouvé autour de Kawhi Leonard (21 points, 13 rebonds). Siakam (25 points), Lowry (19 points) et Gasol (11 points) ont tous été performants.

Les Blazers largement battus

Toujours malade, Joel Embiid (13 points et 8 pertes de balle) a encore déçu pour les Sixers. Son coach Brett Brown est monté au créneau pour le défendre: «Joel a encore essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour jouer au basket. Je suis déçu. Pour moi, il se fait beaucoup trop critiquer».

Dans l'autre rencontre du soir, Portland a subi la loi de Nikola Jokic (25 points, 19 rebonds et 6 passes) et des Nuggets. Rapidement distancés au score, les Blazers n'ont pas insisté et les deux stars CJ McCollum et Damian Lillard sont rapidement parties s'asseoir sur le banc.

L'équipe de Portland aura l'occasion d'égaliser à domicile, jeudi, et de forcer un match 7 décisif.

(th/L'essentiel)