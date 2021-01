Magaly Meynadier prend du galon en Allemagne

Alors que ses compatriotes restées au pays sont privées de jeu depuis plus de deux mois, Magaly Meynadier est elle aussi à l’arrêt depuis deux semaines. La Luxembourgeoise de 29 ans devait enchaîner les matches pendant les fêtes, mais un cas positif dans son équipe des XCYDE Angels l’a contrainte à une quarantaine imprévue. Sa septième rencontre de championnat est programmée dimanche.

Pour sa troisième saison à Nördlingen, en D1 allemande, elle s’épanouit et a pris une nouvelle dimension, avec 29 minutes par match et une moyenne de 9,5 points, ce qui fait de cette joueuse au profil défensif la troisième marqueuse de l’équipe. «J’ai l’impression de prendre plus de place dans l’équipe, estime celle qui est devenue co-capitaine. Le coach me demande souvent mon avis, me dit qu’il a besoin de moi».

Ajtony Imreh, l’entraîneur de la formation allemande, est d’ailleurs la principale raison qui a poussé Meynadier à prolonger son contrat d’un an l’été dernier. «À mon âge, il m’apprend encore des choses, sourit-elle. Je n’ai jamais eu un entraîneur aussi passionné». L’internationale luxembourgeoise n’a pour l’instant pas décidé si elle continuerait l’aventure avec lui pour une quatrième saison en Bavière, une «possibilité» qui n’a pas encore été évoquée avec la direction du 6e de Bundes liga.

(Tom Vergez/L'essentiel)