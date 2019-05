En couple, elles ont peur de s'affronter sur le court

Elles sont belges et elles toutes les deux joueuses de tennis professionnel. L'une est classée 52e à la WTA, l'autre 154e. Alison Van Uytvanck, 25 ans, et Greet Minnen, 21 ans, ont disputé, cette semaine, le tournoi de Rabat au Maroc. Rien d'exceptionnel jusque-là sauf que ces deux jeunes femmes sont en couple et que, sur la planète tennis, on note une certaine crispation au sujet de l'homosexualité, rappelle La DH dans ses pages, ce jeudi.

Leur belle histoire a éclaté au grand jour lorsque Alison Van Uytvanck avait embrassé sa compagne Greet Minnen, l'été dernier à Wimbledon, après avoir éliminé la star espagnole Garbiñe Muguruza, actuellement 20e à la WTA. «Rien n'était prémédité et l'euphorie du moment a fait le reste», précisait alors la joueuse belge au quotidien néerlandais Telegraph. «Ce baiser nous a fait du bien, car ce n'est pas sain de garder dans l'ombre une telle relation. On a reçu beaucoup de retours positifs.»

Alors qu'elles rêvent toutes les deux de jouer un tournoi du Grand Chelem dans le même double, Alisson Van Uytvanck a néanmoins indiqué à la presse belge qu'elle redoutait le moment où elle devrait jouer contre Greet Minnen. «Ce serait vraiment bizarre, mais d'ici là, on espère inspirer d'autres sportives qui n'osent pas parler de leur homosexualité», conclut celle qui vient régulièrement jouer au BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

Alison Van Uytvanck and Greet Minnen interview: 'We want to inspire people struggling with coming out' https://t.co/hQiz601n1y pic.twitter.com/ldtkcaPAGK — Joel Pasague (@JoelPasague) 1 mai 2019

