Il vient avec ses chiens en mémoire de ses parents

Les jeunes talents de football américain terminent toujours leur formation au College par un match à domicile pour lequel ils font leur entrée dans le stade accompagnés de leurs parents. Cette journée est appelée «Senior Day». Pour Josh Butler (23 ans), cornerback (demi de coin) des Spartans de l'Université de l'État du Michigan, cette journée a été particulièrement difficile à vivre. Il a en effet perdu ses deux parents pendant ses études. Son père a été victime d'un infarctus en novembre 2017, et sa mère est décédée des suites d'un cancer du sein à la fin de la même année - le jeune joueur avait roulé sans arrêt pendant 18 heures pour pouvoir être au chevet de sa maman durant ses dernières heures.

N'ayant plus de parents, Josh Butler n'avait pas envie de faire son entrée seul, avant son dernier match contre Maryland. C'est ainsi qu'il a reçu l'autorisation d'être accompagné de ses deux chiens, «Roxy» et «Remi». Il est sorti du tunnel des joueurs avec ses deux canidés en laisse, avant de tomber dans les bras de son entraîneur Marc Dantonio, sous un tonnerre d'applaudissements.

Le jeune espoir de foot US a précisé dans une interview au Lansing State Journal que ses chiens et ses coéquipiers l'avaient aidé à surmonter sa tristesse et à se concentrer sur ce qu'il y avait de bon dans sa vie. «Lorsqu'on évoque le thème de la tristesse, on ne dit en général que des choses négatives, parce que c'est de celles-là qu'on se souvient la plupart du temps, a-t-il dit. Mais il y a malgré tout quelque chose de positif derrière chaque histoire triste. On doit regarder de l'avant après chaque coup dur du destin.»

(L'essentiel/Sport-Center)