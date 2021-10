Premier succès cette saison pour les Lakers

Les Los Angeles Lakers, portés par le vétéran Carmelo Anthony (37 ans), ont obtenu leur première victoire de la saison en s’imposant à domicile face à Memphis (121-118) dimanche, les Golden State Warriors et les Hornets décrochant de leur côté une 3e victoire en autant de matches. Avec 28 points et 6 tirs réussis sur 8 à 3 points, Anthony a bien pris le relais d’un LeBron James maladroit (19 points à 7 sur 19) pour épauler Anthony Davis (22 points, 8 rebonds) et offrir enfin une victoire aux Lakers, qui avaient entamé leur saison par deux revers.

Ces 28 points marqués permettent à Carmelo Anthony de devenir le neuvième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Avec 27 410 points, il a dépassé Moses Malone (10e avec 27 409) d’une unité.

À Brooklyn, les Nets d’un Kevin Durant un peu isolé (38 points) se sont inclinés pour leur premier match à domicile face aux Hornets de Charlotte (111-95), toujours invaincus après trois rencontres, comme les Golden State Warriors de Stephen Curry (27 points, 10 passes décisives), qui sont allés l’emporter à Sacramento (119-107).

À noter également, la première défaite des New York Knicks, surpris à domicile par le Magic d’Orlando (110-104), la première victoire des Celtics de Boston à Houston (107-97), et la victoire des Sixers de Philadelphie à Oklahoma City (115-103).

(L'essentiel/AFP)