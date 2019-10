Djokovic va perdre sa place de numéro 1 mondial

Il n'y aura pas de finale Novak Djokovic - Roger Federer à Shanghai. Le No 1 mondial a en effet été sorti par le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7) en quart de finale du Masters 1000 chinois.

Tsitsipas s'est imposé en trois sets (3-6 7-5 6-3) et 2h02' de jeu, bouclant l'affaire sur son service à sa troisième balle de match. Tenant du titre à Shanghai, Djokovic a perdu de précieux points (825) dans l'optique de la lutte pour la première place mondiale. Affichant désormais un total de 9545 points, il ne compte plus que 320 points d'avance sur l'Espagnol Rafael Nadal (9225), qui a réalisé une belle opération sans jouer.

Et comme Djokovic ne pourra pas participer aux deux tournois ATP 500 de Vienne et de Bâle - il est engagé le 24 octobre pour une exhibition au Kazakhstan face à... Nadal! -, il est acquis que le Serbe perdra sa première place au profit de l'Espagnol le 4 novembre prochain, quels que soient les résultats du Masters 1000 de Paris, comme l'a souligné Stuart Fraser, spécialiste tennis du «Times».

Novak Djokovic cannot participate in the ATP 500 events in Vienna or Basel as he is playing Rafael Nadal in an exhibition in Kazakhstan on October 24 Because of this, it means Nadal is now guaranteed to replace Djokovic as world No 1 on November 4 regardless of results in Paris– Stuart Fraser (@stu_fraser) October 11, 2019

Tsitsipas qualifié pour le Masters

Après la perte rapide du premier set, Tsitsipas a été beaucoup plus coriace dans le deuxième, poussant le Serbe a commettre de plus en plus de fautes et à douter, jusqu'à perdre sa mise en jeu et la deuxième manche à 6-5 en faveur de Tsitsipas. Dans le dernier set, le Djoker, tenant du titre à Shanghai et quadruple vainqueur du tournoi, a perdu son service dès le quatrième jeu pour être mené 3-1, et Tsitsipas n'a jamais desserré son étreinte.

En demi-finale, Tsitsipas, déjà finaliste la semaine dernière à l'ATP 500 de Pékin, affrontera le Russe Daniil Medvedev (ATP 4), vainqueur de l'Italien Fabio Fognini (ATP 12) 6-3 7-6 (7-4) dans le premier match de la journée.

Un bonheur ne venant jamais seul, Stefanos Tsisipas est officiellement le sixième joueur qualifié pour le Masters, après Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev et Thiem. Le tournoi des Maîtres aura lieu du 10 au 17 novembre prochains, à l'O2 Arena de Londres.

Novak Djokovic va perdre sa couronne. Image: Keystone.

(L'essentiel/Sport-Center)