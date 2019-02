Les pom-​​pom boys ont fait sensation au Super Bowl

Les Los Angeles Rams ont perdu le Super Bowl (13-3) face aux New England Patriots, dimanche, mais l'équipe californienne de football américain a frappé les esprits et gagné en popularité grâce à deux «pom-pom boys», une première dans l'histoire du sport roi aux États-Unis.

Deux Rams ont fait sensation. ils s'appellent Napoleon Jinnies et Quinton Peron, et ont participé dans la troupe de cheerleaders des Rams à l'animation de la grande finale de la Ligue nationale de football américain (NFL). Jamais dans la longue histoire du Super Bowl, événement sportif le plus suivi aux États-Unis, deux danseurs n'avaient participé aux chorégraphies et autres danses des pom-pom girls le long de la ligne de touche.

Napoleon Jinnies et Quinton Peron étaient habillés d'un pantalon blanc et d'un maillot bleu et jaune aux couleurs des Rams, mais sans les fameux pom-pom que portent leurs collègues féminines, vêtues d'un tee-shirt échancré et d'un mini-short. Ils ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, la plupart pour les féliciter. Napoleon Jinnies, 28 ans, passé par Disneyland, et Quinton Peron, 26 ans, ont intégré la troupe de 40 membres en mars 2018, après avoir passé des auditions, comme 300 candidates.

BFMTV "Pour la première fois, il y aura des pom-pom boys au SuperBowl pic.twitter.com/QKRinIoTzw" — Widowild (@widowild) 3 février 2019

(L'essentiel/afp)