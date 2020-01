Elle franchit la ligne d'arrivée en maillot de bain

Les spectateurs du slalom de Schladming (Autriche) n'en ont pas cru leurs yeux, mardi soir. Une jeune femme dévêtue brandissant une banderole en mémoire du basketteur Kobe Bryant venait de passer la ligne avant l'arrivée de l'Italien Alex Vinatzer. Le chronomètre s'est donc arrêté au passage de la belle. Le Transalpin a bien cru être arrivé premier, mais il était en réalité troisième. C'est finalement à la sixième place qu'il terminera la course.

«J'étais tellement heureux avec cette lumière verte», a raconté Alex Vinatzer aux médias. «Puis, 20 secondes plus tard j'ai vu un plus 13 centièmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai vu cette vidéo avec cette jolie fille blonde qui franchit la ligne juste devant moi. C'était tellement drôle. Je ne l'avais pas vue pendant mon run. Je ne suis pas trop déçu, mais ça va donner une très belle photo finish j'imagine». Le Transalpin n'est pas du genre rancunier. Dans la soirée, il a publié une photo de lui et de la belle sur Facebook.

La jeune femme en question s'appelle Kinsey Wolanski, alias Kinsey Sue. Ce mannequin américain de 23 ans n'est pas une inconnue. Elle avait fait irruption en maillot de bain lors de la finale de la Ligue des champions entre les équipes anglaises de Liverpool et Tottenham. C'est finalement le Norvégien Henrik Kristoffersen qui a remporté la course, devant le Français Alexis Pinturault et le Suisse Daniel Yule.

(L'essentiel/utes)