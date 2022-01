Jaylen Brown entre dans la légende des Celtics

Privés de Jayson Tatum, les Boston Celtics ont eu besoin dimanche d’un immense Jaylen Brown pour venir à bout d’Orlando, avant-dernier de la conférence Est avec 7 victoires pour 30 défaites. Les hommes de Ime Udoka, englués en milieu de tableau avec 18 succès pour 19 revers, loin de ce que l’on pourrait attendre d’eux, n’ont eu la peau du Magic qu’après une prolongation (116-111).

Grand bonhomme de la rencontre, Jaylen Brown a planté 50 points - record en carrière -, capté 11 rebonds, délivré 4 passes et tiré à 65% (19/29 dont 5/10 derrière l’arc). Le tout en 46 minutes.

Jaylen Brown becomes the 7th @celtics player to score 50 points in a game, dropping 24 in the 4Q and OT to lead the comeback W!@FCHWPO: 50 PTS (career-high), 11 REB pic.twitter.com/yyAvmom51P