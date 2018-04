Il a fait la blague de trop au comptoir de l'aéroport

C'était un dimanche comme un autre, au Los Angeles International Airport. Enfin, jusqu'au moment où Trevor Davis, joueur de football américain au sein des Green Bay Packers, est arrivé au comptoir de la compagnie Hawaiian Airlines avec sa copine. Car après, ça s'est un peu gâté pour lui.

«Avez-vous des objets coupants ou des explosifs dans votre bagage?», a demandé une hôtesse au footballeur, comme elle le fait toujours. Cette fois, la réponse a été un peu différente de ce à quoi elle s'attendait. Car Trevor Davis s'est retourné vers son amie et lui a demandé: «Est-ce que tu as bien paqueté les explosifs?»

Une caution de 15 000 dollars

Depuis le 11 septembre 2001, les autorités américaines ne rigolent pas avec ce genre de blague. Ça se sait même chez nous et ça a fait l'objet d'une multitude de sketchs dans toutes les séries possibles et imaginables. Le wide receiver des Packers le savait forcément, mais il a quand même osé et il va le payer cher.

L'homme a été directement arrêté et mis sous les verrous. Il n'a été libéré que contre une caution de 15 000 dollars et passera devant un juge le 3 mai prochain.

(L'essentiel/rca)