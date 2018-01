Halep rejoint Wozniacki en finale

Simona Halep, n°1 mondiale, a éliminé l'Allemande Angelique Kerber (16e) en trois sets 6-3, 4-6, 9-7, en demi-finale de l'Open d'Australie, ce jeudi à Melbourne. La Roumaine, 26 ans, a sauvé deux balles de match dans le troisième set à 6-5 sur le service de Kerber. Elle en avait elle-même manqué deux un peu plus tôt à 5-4 alors qu'elle servait pour le match. «Ça a été très dur, j'en tremble encore. Faire deux matchs comme ça dans le même tournoi, ce n'est facile», a déclaré la Roumaine. Elle avait déjà sauvé trois balles de match dans son troisième tour contre l'Américaine Lauren Davis.

Ce sera pour les deux joueuses l'occasion de gagner enfin un titre en Grand Chelem à leur troisième tentative en finale. Halep a déjà perdu deux fois à un match du titre à Roland-Garros (2014, 2017) et Wozniacki deux fois à l'US Open (2009, 2014). La gagnante sera aussi N°1 mondiale lundi. À Paris au printemps dernier, la Roumaine s'était inclinée alors qu'elle était largement favorite contre la jeune Lettone Jelena Ostapenko, faute d'avoir su prendre le jeu à son compte.

Une fin de match haletante

La leçon a été retenue et contre Kerber, une joueuse de 29 ans réputée pour son jeu de jambes et sa ténacité en défense, elle a décidé de prendre l'initiative. Elle a un moment paru se diriger vers une victoire expéditive face à une rivale d'abord apathique. Elle a marqué 20 des 25 premiers points du match! Mais l'Allemande, 16e mondiale après une saison 2017 ratée, mais revenue près du niveau qui lui avait permis de gagner l'Open d'Australie et l'US Open en 2016 et d'occuper la première place mondiale, a réagi.

La fin du match a tenu les spectateurs de la Rod Laver Arena en haleine. Les échanges ont été longs et acharnés, entre deux joueuses qui ne voulaient rien lâcher malgré la fatigue. «C'était des montagnes russes, mais je n'ai pas renoncé. Je dois dire que je suis très fière de moi», a dit Halep, qui a mieux servi (6 aces) et réussi plus de points gagnants que son adversaire (50 à 33).

L'histoire a failli se répéter

Dans la première demi-finale, la Danoise Caroline Wozniacki, 2e mondiale, a battu la révélation du tournoi, la Belge Elise Mertens (37e), en deux sets 6-3, 7-6 (7/2). Ce sera sa première finale à Melbourne et sa troisième en Grand Chelem après celles de l'US Open 2009 et 2014.

Il y a sep ans, Wozniacki, n°1 mondiale à cette époque, avait perdu en demi-finale à Melbourne après avoir eu une balle de match contre la Chinoise Li Na. Elle avait avoué que cet échec la «hantait» toujours. L'histoire a failli se répéter. Alors qu'elle avait totalement dominé la rencontre et menait 6-3, 5-4, 30-0, servant pour le match, la Danoise a été rattrapée par le doute. Elle a commis deux doubles fautes dans ce jeu crucial. «Normalement je suis calme, mais là mes jambes tremblaient, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Le match contre Li Na était encore dans ma tête», a avoué la n°2 mondiale, âgée de 27 ans.

Élise Mertens, 37e mondiale et invitée-surprise du dernier carré, s'est offert deux balles de set à 5-6, 15-40 sur la service de la Danoise. «À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher la victoire», a dit Wozniacki, qui s'est ressaisie in extremis et s'est finalement imposée dans le tie-break, pour s'imposer en deux sets 6-3, 7-6 (7/2).

(L'essentiel/AFP)