Le boxeur Badou Jack se fend le front sur le ring

Ces images très spectaculaires font le tour de la toile depuis samedi soir aux États-Unis. Au terme de la 7e reprise, le combat de boxe entre le Suédois Badou Jack et l'Américain Marcus Browne s'est en effet terminé dans un véritable bain de sang à Las Vegas.

Blessé au niveau du front, le boxeur Badou Jack a reçu dans un premier temps l'autorisation de continuer le combat avant que sa blessure ne s'aggrave fortement et provoque des images dignes des plus grands pugilats. Comme en témoignent de très nombreuses photos relayées sur les réseaux sociaux, une énorme fente est apparu au beau milieu du front du boxeur suédois.

Tout s'est visiblement bien terminé pour Badou Jack qui a été recousu et qui a posté de nouvelles images sur son compte Twitter ce dimanche matin en voulant remercier ses supporters pour le soutien. «Je suis un guerrier et je n'ai pas réalisé la gravité de l'entaille (sur mon front). Je dédie ce combat à tous les enfants réfugiés à travers le monde qui mènent des combats beaucoup plus durs que moi. Je me battrai pour eux jusqu'à la fin», a-t-il affirmé.

???? WORST EVER CUT IN BOXING?



Can't think of a nastier cut than the one suffered by Badou Jack tonight.



Kudos to @BadouJack - how he continued with this is beyond us. #JackBrowne #badoujack #PacquiaoBroner pic.twitter.com/aQMt5BMUHf — Boxing-UK ???????????? (@Boxing_UK_) 20 janvier 2019

Referee Tony Weeks after the #JackBrowne fight, taken by ⁦@mrfairbutfirm⁩ Joe Cortez. Not even ⁦@tide⁩ can rescue that shirt. ⁦@CommDigiNews⁩ pic.twitter.com/uY0MNTVOPf — Gayle Falkenthal APR (@PRProSanDiego) 20 janvier 2019

I would like to thank all of the fans for your support! The cut was a nasty one, but I’m fine now, alhamdulillah.

Congrats to @Marcus_Browne who fought a great fight. Regardless of the cut he was the better man tonight. pic.twitter.com/LytEtP60Qi — Badou Jack (@BadouJack) 20 janvier 2019

