Westbrook en furie après un jet de pop-​​corn

Philadelphie mène 2-0 dans sa série des play-offs de NBA, après sa victoire sur Washington, mercredi, tandis que New York et Utah sont revenus à 1 partout. Pop-corn au menu! Pour leur deuxième match contre Washington, les Sixers n'ont pas fait dans le détail avec une victoire 120-95.

Mais plus que le score, c'est un jet de pop-corn qui a fait sortir de ses gonds Russell Westbrook. Touché à la cheville, le meneur-star des Wizards rentrait au vestiaire quand un fan de Philadelphie l'a arrosé de pop-corn. Les vigiles ont dû retenir Westbrook alors qu'il voulait s'expliquer avec le spectateur en question.

Les 76ers ont apporté, après le match, leur soutien à Westbrook, en dénonçant, dans un communiqué, «un comportement déplacé et inacceptable» de leur supporter.

Sur le parquet, Ben Simmons a livré la meilleure performance, avec 22 points, 9 rebonds et 8 passes. Joel Embiid le suit de près avec 22 points et 7 rebonds. Philadelphie, largement favori, a pris l'avantage dès le premier quart-temps pour ne jamais le lâcher.

À l'Ouest, Utah a profité du retour de Donovan Mitchell d'une blessure à la cheville, pour recoller à un partout dans sa série contre Memphis. Le Jazz, vainqueur 141-129, a conforté son statut de favori que lui confère sa première place, à l'Ouest à l'issue de la saison régulière.

Mitchell a passé 25 points, dont cinq paniers à trois points en 26 minutes de jeu. Et Rudy Gobert a largement contribué, avec 21 points, 13 rebonds et 4 contres. Côté Grizzlies, Ja Morant a livré une performance stellaire, avec 47 points. Il efface le record de points marqués en play-offs pour la franchise de Memphis, détenu jusque-là par son coéquipier Mike Conley.

Menés de 20 points à la mi-temps, les Grizzlies sont parvenus à réduire l'écart à deux points dans le troisième quart-temps, mais pas à renverser la vapeur. À New York, les Knicks ont su remonter la pente d'un match mal engagé pour battre Atlanta (101-92) et revenir à un partout dans leur série.

